أبو الليف: أكلت عيش معفن.. ونمت من غير عشاء

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الفنان نادر أبو الليف، إنه عمل في العديد من المهن قبل احترافه مجال الغناء، لافتاً إلى أنه عمل في تعبئة الرمل والزلط، وبائع في بقالة، وبائع للعب الأطفال في الإسكندرية، وسائق تاكسي، ومرت عليه أيام صعبة نام في بعضها من غير أن يتناول طعام العشاء.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" على قناة "النهار" مع الإعلامية راغدة شلهوب: "قضيت كذا يوم من غير عشا، وكان في رغيف عيش معفن مسحته وكلته، ولقيت عندي ملح وكمون حطيتهم عليه وكلت.. إيه المشكلة".

وتابع بحسب ما نقلت عنه صحيفة "أخبار اليوم" المصرية: "الدنيا ظلمتني، واللي مني هما اللي ظلموني وقربت من الموت مرتين، وتعلمت أن أعيش حياتي والدنيا ملهاش لازمة".

وكان أبو الليف، أعلن أنه سيطرح أحدث أغانيه خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تحمل عنوان "عصبية"، كما سيشارك الفنان محمد فؤاد في إحياء حفلات رأس السنة.

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