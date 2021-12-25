"نام وهو وسايق".. صور وتفاصيل حادث عمرو محمود ياسين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت الفنانة شهيرة تفاصيل الحادث الذي تعرض له نجلها عمرو محمود ياسين، وأوضحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن نجلها نام وهو يقود السيارة.

وقالت الفنانة شهيرة: "الحمدلله والشكر لله إنك نجيت إبني يارب وسمعت لدعايا إمبارح، يا جماعة وقفت في الشباك الفجر ادعى لربنا يحميه ويحفظه عشان خايفه عليه لأنه لا ينام في اليوم إلا ساعتين، بقاله كده أكتر من أسبوع بيكتب ويروح التصوير يطمئن على كل تفصيله، إرهاق ذهني وجسدي غير إنساني، عشان كده كنت خايفة عليه، مجاش في دماغي حادثه، وأنا بدعيله وأقول يارب احفظه بعينك التي لا تنام".

وأضافت: "كل ده يا جماعة لأنه في حاله إرهاق رهيبة، أتاريني كنت بدعي وحاسة إن في خطر عليه صحياً.. يا رب بشكرك وبشكر فضلك عليا يا رب تمم على خير، هو نايم دلوقت مقدرش حتى يعمل أشعة، يا رب لما يعملها يبقى خير يا رب، دعواتكم بالستر".

وتابعت: "طبعاً الحادثة نام وهو سايق، أسترها يا أكرم الأكرمين.. يا رب يا رب".

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