منة عرفة لمذيع: "إزاي تسألني السؤال ده وجوزي قاعد جنبي"

المصدر: القاهرة - متابعات

انفعلت الفنانة منة عرفة على الإعلامى نزار الفارس، خلال لقاء تلفزيوني سيتم إذاعته عبر شاشة قناة الرشيد العراقية، بحضور زوجها الفنان محمود المهدي.

ووفق صحيفة "الوطن" المصرية فإن نزار الفارس وجه سؤالاً لمنة عرفة عن خطيبها السابق علي غزلان، وهو الأمر الذي جعلها تنفعل بشدة قائلة له: "إزاي تسألني سؤال زي ده وجوزي قاعد جنبي".

وكشف البرومو الدعائي للبرنامج عن عدد من التصريحات بينها أزمة منة عرفة وزوجها مع الفنان محمد نجاتي، وقال المهدي إن "أحد الأشخاص داخل اللوكيشن نقل له كلام غير صحيح عن أن هناك مشهد يجمع منة ونجاتي وهو يحملها فيه، وهذا الأمر سبب أزمة كبيرة بينهما".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news