حمو بيكا يكشف حقيقة سقوطه أثناء الغناء.. «مسرح أيه اللي وقعت عليه»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علق مغني المهرجانات حمو بيكا على ما تردد عن سقوطه على المسرح مشيراً إلى أن الشخص الذي سقط في الفيديو كان يغني أغنية أجنبية.

وقال بيكا خلال بث مباشر عبر انستغرام: « طالع أقول كلمتين للناس اللي مبتحبليش الخير، مسرح أيه اللي أنا وقعت عليه، واللي كانت شغاله دي مزيكا أجنبي هو دلوقتي بغني أجنبي، أنا بخير وبسلامة ودلوقتي في السعودية وعندي حفلات هناك".

وتابع :"لقيت أخبار كثيرة، عشان تعرفوا أن الأخبار المصرية بتكدب يعني، هو مش كله، هم الناس اللي بتحب تشوشر على الدنيا وخلاص، وأنا بسلامة وبخير، ومش كنت أنا اللي في الحفلة دي، ومش أنا وهم بيقولوا بيكا في دبي، أنا في السعودية عندي حفلة هناك»

وأضاف :"حبيت أوجه رسالة لكل الناس اللي إطمنوا عليا شكر ليكم وبحبكم، وعايز أوجه رسالة للناس اللي بتنفسن عليا وبتبص على عيشة الناس التانية واللي يبص على عيشة الناس تحرم عليه عيشته، واللي بيتكلم عليا كلمه وحشه، هتقعد لعياله ، واللي بيتكلم عليا في الخير بتمنالك كل الخير".

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