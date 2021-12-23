حنان ترك: أسألكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة حنان ترك إصابتها وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، وطالبت متابعيها ومحبيها بالدعاء لها ولأسرتها بالشفاء العاجل.

وكتبت حنان تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قبل قليل، قائلة: "‏الحمد لله على أقدار الله... أسألكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".

كانت الفنانة حنان ترك أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما نشر حساب مزيف باسمها، منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتحريم الاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس"، ما تسبب في هجوم عدد كبير من الفنانين عليها منهم: "مراد مكرم، ووائل عبدالعزيز".

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