أدهم نابلسي بدأ حذف أغانيه عن منصة «يوتيوب»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بعد أيام من إعلان اعتزاله الفن نهائياً، كشف الفنان أدهم نابلسي عن نيته حذف كل الأعمال الموجودة في قناته على «يوتيوب».

وأكد لبرنامج «نبض البلد» على قناة «رؤيا» الأردنية، أنه حذف فعلياً حوالي عشر أغانٍ، مبيناً أنه سيمحي ما تبقى عندما ينهي بعض الإجراءات.

وحول إن كانت هناك عقود قد تمنعه من حق التصرف بالأغاني، أجاب أن هناك عقوداً، وهي التي تحتاج منه بعض الترتيبات لاستكمال الحذف «لكن لا توجد عقود للفترة القادمة».

وعن المحتوى الذي سيقدمه بعد خطوة الاعتزال التي أقدم عليها، بين أنه سيطرح ما يعبر عنه ويمّكن الناس من التعرف على شخصيته أكثر، ووصف المحتوى القادم بـ«الإيجابي».

وكان نابلسي قد اعتزاله مؤخراً من خلال فيديو نشره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي أثار موجة واسعة من الجدل بين منتقد لخطوته وبين داعم لها، واكد نابلسي في الفيديو إن الاعتزال لا يعني النهاية، إنما «ستتعرفون عليَ أكثر وعلى طبيعتي، وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة».

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