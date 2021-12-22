اتهام دينا حسين بالإساءة إلى سمعة فنانات مصر.. بلاغ من أشرف زكي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تقدم نقيب المهن التمثيلية المصري أشرف زكي، ببلاغ للنائب العام ضد دينا حسين" الشهيرة بـ"دليلة"، اتهمها فيه بالتشهير بجموع الفنانين وبمجال الفن عن طريق تصريحات أصدرتها خلال ظهورها في إحدى القنوات الفضائية.

وتابع البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن المشكو في حقها ظهرت على إحدى القنوات وأصدرت تصريحات تسيئ لفناني ومنتجي مصر.

وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقها تحدثت بطريقة مسيئة عن الفنانات المصريات وطريقة دخولهن الفن، بطرق غير مشروعة، وهو ما تسبب في ذعر واستياء جموع الفنانين.

وتابع البلاغ الذي حمل رقم، 126505 سنة 2021، عرائض النائب العام، أن المشكو في حقها، هدفها التربح والشهرة من وراء حديثها غير اللائق، علاوة على عدم انتسابها لنقابة المهن التمثيلية.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية لمحاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news