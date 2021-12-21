منة فضالي في أول تعليق بعد البراءة من تهمة النصب

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

في تعليق من الفنانة المصرية منة فضالي بعد براءتها من تهمة النصب على بائعة ملابس، نشرت صورة جديدة لها، وجهت من خلالها رسالة غير مباشرة لجمهورها،موضحة أنها عانت من ظلم البشر والايذاء المتعمد حيث هدف البعض ذلك دون سبب.



وقالت منة في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر حسابها في "انستغرام": " في هذه الحياة.. البشر يؤذون بعضهم البعض بقدر النقص الذي فيهم، المتصالح مع نفسه ومع الحياة لن يؤذي أحدًا، حتى لو أذوه الأخرون".

وعانت منة فضالي في الفترة الماضية من قضية نصب مزعومة حيث أقامت سيدة تدعى إسراء ريان جنحة مباشرة ضد منة فضالي تتهمها فيها بالنصب والاحتيال، وعلى الفور أصبح هذا الأمر حديث مواقع التواصل.

وأوضحت منة فضالي في أقوالها الرسمية أنها لم تنصب على هذه السيدة، مشيرة أنها لا تحتاج ملابسها ولا لأموالها، فهي فنانة ولديها ما يكفيها من الملابس والأموال، مؤكدة أن الأخيرة تسعى للشهرة على حسابها.

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