مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" يعود في رمضان 2022

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلن المخرج أحمد نور بدء التحضير للجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة"، والذي سيذاع في الموسم الرمضاني المقبل.

وأضاف في بيان نقلته صحيفة "الوطن" المصرية، أن الجزء الخامس من المسلسل سيناقش عدد من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور.

ويشار إلى أن مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" بطولة داليا البحيري وخالد سرحان وشيماء سيف وعدد آخر من النجوم، وحققت الأجزاء السابقة نجاحات عديدة وارتبط بها الجمهور بشكل كبير.

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