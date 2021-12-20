"هانو بطاطا".. شقيقة هيفاء وهبي إلى القفص الذهبي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ستعقد شقيقة الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ هنا، خطوبتها الاسبوع المقبل في بيروت على شاب لم يتم تسريب أي معلومات عنه حتى الآن، وفقاً لموقع "الفن".

وتعتبر هنا مقربة جداً من هيفا، ولطالما نادتها بإسم الدلع "هانو بطاطا"، ولا شك أن فرحتها بخطوبة شقيقتها ستكون كبيرة نظراً لحبها الاكبر لها.

ويذكر أن هنا شقيقة هيفا بعيدة عن الإعلام وإطلالاتها الإعلامية نادرة.

من ناحية أخرى، كانت هيفا قد نشرت عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، نصيحة للجمهور بعدم الاهتمام للأشخاص الذين يسعون لإحباطهم.

وكتبت هيفا على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "مهما كنت طموحاً ستجد من يحاول إحباطك.. لا تكترث لسارقي الطاقة".

وقد لاقى منشور هيفا إعجاب عدد كبير من المتابعين.

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