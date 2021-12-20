انهيار والدته أثناء المحاكمة.. فنان شهير ينكر اتهامه بمحاولة اغتصاب 7 فتيات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تصدرت محاكمة الفنان المصري شادي خلف، محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والتي اتهم فيها بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 6 فتيات داحل ورشة تدريب مملوكة له.

انهارت والدة المتهم شادي نبيل خلف، أثناء ترحيله من مجمع محاكم شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية بعد نظر محاكمته في تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن.

وحجزت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية أمس الأحد، محاكمة الفنان شادي نبيل خلف لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له، لجلسة 22 فبراير للحكم.

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