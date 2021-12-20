ماجد المصري يحتفل باكيا بعقد قران ابنته الكبرى

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

بدموع وبكاء احتفل الفنان ماجد المصري بعقد قران ابنته ماهي، على رجل الأعمال مصطفى القاضي، وحرص المصري أن يكون عقد القران مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وذلك اتباعًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا، المعروف بكوفيد 19.

وشارك ماجد المصري جمهوره بفيديو له، يحتضن فيه ابنته ويبكي، وذلك عبر «انستغرام»، وظهرت في الخلفية أغنية «بنتي وحبيبتي»، للمطرب مدحت صالح، التي تفاعل معها بشدة جعلته يبكي، خلال هذه المناسبة.

ونشر ماجد صورًا من عقد قران ابنته، وعلق عليها قائلًا: تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي على مصطفي القاضي وعقبال عندكم جميعا ان شاء الله.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة ماجد المصري، حيث كتبت هبة السيسي: ألف مبروك يا ميجو، وكتبت روجينا: مبروك ربنا يتمملهم بخير ويسعدهم، وكتب الفنان أحمد صلاح السعدني: ألف مبروك يا حبيبي.

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