محمد حماقي يخوض تجربة السينما: أول أفلامي في مرحلة الكتابة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

يتكتم الفنان المصري محمد حماقي على تفاصيل أول أفلامه السينمائية ويرفض الكشف عن أي معلومة.

وقال حماقي في لقاء مع mbctrending إن الفيلم في مرحلة الكتابة، وعندما يتم الانتهاء منه سيفصح عن بعض التفاصيل.

وأضاف موضحاً أن الفيلم ليس سهلا قائلا: "فيلم فيه لعب شوية فنخلص كتابة ونعلن عن كل حاجة".

وكان محمد حماقي أحيا حفل افتتاح مهرجان دبي الدولي للتسوق بالإمارات، بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد، حيث نفذت جميع تذاكر الحفل قبيل إقامته بيومين.

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