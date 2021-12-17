شيرين: لا أريد الخطأ في شخص كان زوجي لكن حبه شوهني.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصدر موقع مجلة "الجرس" تسجيلا صوتيا جديداً للنجمة شيرين عبد الوهاب تتحدث فيه عن علاقتها بزوجها السابق الفنان حسام حبيب.

قالت شيرين عبد الوهاب: "حسام كبرني وحطني فوق راسه تاج، يا فرحتي بالحب ده عملي إيه شوّهني، عشان خلاني استحملت ما لا طاقة لي به، كفاية 4 سنين، انتوا شوفوا حصل إيه 4 سنين واحكموا، مش هتكلم على حد كان جوزي ولا اللي قبله ولا اللي قبله".

وأضافت شيرين: "لا أريد الخطأ في شخص كان زوجي، ولكن في كل بلد عندهم بنات البيوت وفي البنات المودرن، انتم لو في ست عندكم في لبنان بتشبهنا في مصر يبقى اللي جاية من الضيعة".

وتابعت: "أعجبني رد نوال الزغبي على أحد المذيعين، عندما سألها هل توافق على تقبيل يد زوجها أمام العالم، وردت عليه (مين ما كان أنا ما ببوسها في البيت هبوسها قدام العالم)، هي صح أنا غلط".

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