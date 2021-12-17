فيفي عبده حول شائعة الحجاب: بلبسه وأنا طالعة الحج أو العمرة وعند النوم بس

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

علقت النجمة المصرية فيفي عبده على الشائعات التي تنتشر حول ارتدائها الحجاب بسبب ظهورها في فيديوهات وهي مغطية رأسها.

قالت فيفي عبده: "مبجيش عند سيرة الحجاب، ألبسه لما أكون طالعة الحج أو في العمرة أو قبل ما أنام بكون لافة حاجة على دماغي وبكلم الجمهور في اللايف مش معنى كده أني اتحجبت"، حسب تصريحاتها لبرنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما ابراهيم على شاشة "القاهرة والناس".

وتابعت فيفي عبده: "آخذ أي ملابس ارتديتها في أي عمل تجنباً لحدوث أي مكروه، أدفع فلوس وأحصل عليها، لا أحب أن يرتدي شخص آخر ملابسي".

وأضافت: "أنا نجمي خفيف ممكن أعمل شغلي عادي ولكن أتحسد عليه، أنا لو مش فنانة شاطرة مش هيجيبوني في كل الحاجات دي".

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