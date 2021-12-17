حادث سير يودي بحياة اليوتيوبرالسعودي محمد الشمري.. فيديو يوثق الحادث وكلماته الأخيرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي اليوتيوبر السعودي محمد الشمري، أحد مشاهير سناب شات، إثر تعرضه لحادث مروري، مساء أمس الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو للحادث المروع الذي راح ضحيته محمد غانم الشمري، حيث كان مسافرًا إلى الرياض رفقة أسرته. ويظهر في الفيديو سيارة الشمري، وقد تعرضت لدمار كبير، وتهشمت بسبب شدة الحادث.

وتصدرهاشتاج وفاة محمد الشمري الترند على «تويتر»، وأفاد مغردون بأن الشمري، الشهير على موقع «سناب شات» كان مسافرًا إلى الرياض رفقة عائلته، وتعرض لحادث مروع توفي على إثره وأحد أطفاله، فيما لم يتم تأكيد حالة باقي أفراد أسرته.

وقبل رحيل الشمري بساعات قليلة، نشر فيديو له عبر «سناب شات»، يطلب فيه من متابعيه الدعاء لهم بأن يصل وعائلته إلى الرياض بالسلامة، الأمر الذي أحزن متابعيه ومحبيه بعد ساعات من نشر الفيديو وإعلان وفاته، حيث كان يقول فيه: «ادعوا لنا.. ادعوا لنا نوصل للرياض بالسلامة.. أي والله دعواتكم».

ونشر المغردون آخر فيديو نشره «الشمري» عبر حسابه على «سناب شات»، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر لأهله، حيث كان «الشمري» مسافرًا إلى الرياض مع عائلته، وتعرض لحادث مروع توفي على إثره، فيما لم يتم تأكيد حالة باقي أفراد أسرته.

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