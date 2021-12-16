القبض على «فاشينيستا» كويتية شهيرة تطاولت على القبائل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت وسائل إعلام كويتية أن الجهات الأمنية في الكويت، ألقت القبض على فاشينيستا مشهورة؛ بسبب تطاولها على القبائل.

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية عن مصدر أمني، أنه تم احتجاز الفاشينيستا في مبنى المباحث. ولم تكشف «الراي» عن هوية الفاشينيستا، وأشارت فقط إلى أنها «مشهورة»، كما لم تعلن الصحيفة أي تفاصيل مما جاء في المقطع الصوتي.

وجاء توقيف المتهمة بناءً على أمر النيابة بتهمة جريمة إلكترونية، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي لها تطاولت خلاله على القبائل.

ورغم عدم ذكر الاسم إلا أن مواقع صحافية عدة، ورواد منصات التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أنها الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري، بعد نشر مقطع صوتي منسوب لها احتوى على الإساءة المنسوبة إليها.

ووحاولت سارة الكندري، قبل أيام نفي التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أن التسجيل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مفبرك وتم التلاعب به، واتهمت زوجها السابق أحمد العنزي بفبركة تسجيل لها من خلال أحد البرامج الصوتية.

وقالت في فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي في «سناب شات» إنها تكن الاحترام للقبائل وأن الكثير من صديقاتها من بنات القبائل بالفعل، وأن التسجيل مفبرك.

وعلقت: «أدري قاعدة تصير سوالف بس أنا ما يخصني لأن كلها تأليف وإخراج.. وعلى راسي البدو بـ العكس حبايب قلبي وأنا ما قليت ولاتماديت على القبائل.. القبائل كلها على راسي وأحبهم.. وبالعكس أنا صديقاتي ورفيقاتي وحبايبي كلهم بدويات..».

وتابعت:«ثاني شي، اللي قاعدين يطالعون سوالف، إذا بعضمة لسانهم يقولون ترى فيه برنامج يغير ويسوي.. يعني فعلاً مغير بـ الأصوات ومسوي، وكم مرة يُسرق سنابي، خلاص فاهمين الأفلام والحركات اللي قاعدة تصير، أحبكم أهل البدو والقبائل»

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