حقيقة فيديو متداول لحسام حبيب يحمل تهديدات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ​حسام حبيب​ اعتبروا انه يتوعد بفضح الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، وأنه يكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاقه منها.

وقال:"إنتي عشتي تجري ورا مين، ورا حد بالإسم بيقربلي ولكن بالفعل لأ ودى اللي إنت عرفتي كويس ودى اللي إنت إستغليتي كويس، ودى اللي إنت لعبتي علي كويس، انا لا بدافع عنك ولا عنو ولا ينفع أجيب إسمك ولا إسمه، أنا آسف إني بقول كدا بس هي دي الحقيقة وأنا قررت إني أقول الحقيقة".

إلا أنه بعد التدقيق تبين أن الفيديو قديم، كما أنه غير موجه لطليقته شيرين بل لشخصية إعلامية.

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