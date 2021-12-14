مصطفى فهمي يكشف للمرة الأولى تفاصيل طلاقه من فاتن موسى «فيديو»

كشف الفنان المصري مصطفى فهمي الكثير من التفاصيل التي تحدث عنها لاول مرة إعلاميا في قضية طلاقه من الاعلامية اللبنانية فاتن موسى، وتحدث فهمي، في برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب عن أسباب كثيرة أدت إلى الطلاق، قائلا "هناك الكثير من الأمور التي لم تخبرنى بها قبل الزواج، وعلى سبيل المثال، جاءني اتصال هاتفي من إحدى الدول الخليجية يقول أن فاتن حصلت على مبالغ مالية كبيرة على هيئة قروض، وأنها يجب أن تدفع تلك الأموال، وأكدوا لى أنى مُلزَم بدفع مبالغ مالية، وعندما واجهتها قالت لي أي المشكلة ما كل الناس بتاخد قروض وتمشى".

وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج إنه قال لطليقته إن تطلعاتها وطموحاتها أكبر من إمكانياته المادية، وهل يُعقل أنني أجيب شقة على منطقة الروشة تمنها 3 ملايين دولار.

وقال مصطفى فهمي «أنا بشوف الطلاق دا حاجة صحية جدا، أنا اتجوزت فاتن لمدة 4 سنوات، في أول سنتين كان فيهم خلافات بسبب لبسها، وابتدت تزيد هذه الخلافات بعد كدا وأصبحت خلافات مستمرة».

وأضاف: «على طول في شد وجذب، طبعا الناس كانوا بيشوفوا صورنا على السوشيال ميديا يقولوا أن إحنا في القمة السعادة دا مش شرط يكون واقع، وآخر سنتين كان فيهم تصادم مستمر».

وتابع :«حصل بيني وبين فاتن مشكلة قبل السفر، إن إحنا هنروح لبنان عشان نحضر خطوبة أختها، وأنا قررت أن أنا مش هسافر، أخوها كان قعد عندي بقاله أسبوع، قولتلها أنا مش هسافر، لكن إزاي ، فقامت العركة والخناقة واشتدت جدا والصوت علي وعملنا خناقة كبيرة».

وأكمل: «أخوها قال كدا مش هينفع وانزلوا أطلقوا، وقالت إني غدرت بيها، لا ..هي عارفة إني هطلقها ».

وأضافت : أخدت قرار الطلاق وبعد ما سافرت طلقتها، خصوصا أن الحياة أصبحت مستحيلة بيننا.

وأضاف أنه لم يوجه لها أي كلام، وبيننا كلمة القضاء، وفي الآخر هي ست وأنا مش هخوض في عرض واحدة كانت مراتي في يوم من الأيام.

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