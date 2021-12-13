أول تعليق من أسرة حسام حبيب على تصريحات شيرين عبدالوهاب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، أنه "من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين"، حسب قوله.

وكتب والد حسام حبيب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين.. إذا أحبتك حسدوك.. وإن اختلفت معها بغضوك.. وعلى السوشيال ميديا رجموك.. وعلى المواقع صلبوك.. يا ولدي".

وكشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تفاصيل جديدة حول حلاقة شعرها بالكامل، بعد طلاقها من زوجها المطرب حسام حبيب، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وقالت شيرين عبدالوهاب: "أنا كشيرين محتاجة احتواء الناس ليا، أنهم يقدروا إني ناوية أشتغل بشكلي دا، ومحدش ينتقدني بكلمة تجرحني، أنا مش عايزة حاجة من حد".

وأضافت: "أنا مش مريضة لكني بتعالج عند دكتور نفسي من الوسواس القهري، ويوم ما أعلنت إني انفصلت رسمياً شوفت كمية تهاني من الناس، عمري ما شوفتها قبل كدا لو حد اطلق".

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب ظهرت بـ"لوك" جديد، في حفلها بأبوظبي أمس الجمعة، وقالت لجمهورها: هتقبلوني بالشكل ده؟، أنا كدة فُقْت.

في وقت سابق، أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بياناً تعلن فيه انفصالها رسمياً عن زوجها المطرب حسام حبيب، وجاء البيان كالتالي: "في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

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