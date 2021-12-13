كيم كارديشيان تطلب رسمياً إعادتها عزباء وحذف "ويست" من اسمها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تقدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان ويست بطلب إلى المحكمة حتى تصبح عازبة بشكل قانوني وتتمكن من استعادة اسمها بصيغته قبل الزواج من كاني ويست، مع استمرار عملية الطلاق منه، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وطالبت كارديشيان في التماسها، الذي قدمته إلى المحكمة يوم الجمعة، بفصل قضايا حضانة الأطفال والممتلكات عن حالتها الزوجية.

يأتي هذا الطلب من كيم كارديشيان للمحكمة على الرغم من مناشدات زوجها السابق مغني الراب كاني ويست المتكررة التي يطالب فيها بالعودة إليها، حيث كان آخر نداء الخميس الماضي عندما أهدى أغنيته "Runaway" إليها، أثناء أدائه في حفله الأخير في ستاد لوس أنجلوس التذكاري، على الرغم من الأخبار المتداولة عن أن كارديشيان بدأت علاقة جديدة مع شخص آخر.

وقال ويست في برنامج تلفزيوني يسبق عطلة الأعياد إن القدر سيجمع شمله وزوجته المنفصلة كيم كارديشيان لأنه اعترف بأنه ارتكب أخطاء في حقها. وتابع بأنه فعل علانية "أشياء لم تكن مقبولة منه كزوج"، مضيفا أنه في الوقت الحالي يحاول تغيير هذا الوضع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news