حلمي بكر: تزوجت 13 مرة لأني أحب الاستقرار.. «كلهم فهموني غلط» (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف الموسيقار حلمي بكر عن عدد زيجاته، قائلا: «تزوجت 13 مرة بسبب حبي للاستقرار. وبالرغم من انفصالي عنهن إلا أننا مازلنا أصدقاء».

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه مع برنامج «نص الكلام» على قناة «آخر النهار»: «تزوجت 13 مرة وحتى الآن لم أجد زوجة قادرة على فهم شخصيتي. كلهم فهموني غلط».



وواصل: «كان لازم أتزوج زواج تقليدي مبني على التفاهم والحب»، كما كشف تفاصيل زواجه من الفنانة سهير رمزي: «لم أتزوجها وهي قاصر».



وأضاف: «قمت بخطبتها وهي في سن الـ16 وتزوجتها وهي في سن الـ21 وانفلصنا وهي في سن الـ 24».

وقال: «فترة الخطوبة كانت كلها مشاكل، وبليغ حمدي سبب زواجنا»، متابعا: «جمعتني بها علاقة قوية وكلها خير».

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