دعاء ليلى علوي والكعبة خلفها يثير موجة واسعة من الجدل «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار مقطع فيدو نشرته الفنانة المصرية، ليلى علوي، وهي تقوم بالدعاء في صحن المطاف والكعبة خلفها، جدلا واسعا.

وانتشر الفيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير مع موجة من السجال، حول مدى صحة وخطأ ما قامت به في الفيديو الذي ظهرت فيه الممثلة المصرية وهي تسير وتنظر إلى الكعبة لكن مع بدء التصوير تستدير وتنظر إلى الكاميرا ومن ثم ترفع يديها إلى السماء وتبدأ بالدعاء، وعلى الرغم من الانتقاد الواسع الذي تعرضت له إلى الكثير من التعليقات دافعت عنها واعتبرت ان الانتقاد ليس أكثر من اسلوب التتمر الذي بات رائجا وأساسيا على منصات التواصل الاجتماعي.

تركت الكعبه و تحمست و خشعت للكاميرا

ليلى علوي مسويه تدعي وهي ما تدري انها تتصور 😂😂 pic.twitter.com/gp0JDlU2iA — ‏﮼فاطمة ‏﮼ ✨🇸🇦 (@ito0oma9) December 12, 2021

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