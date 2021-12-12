فنانة مصرية شهيرة تشكو ابنها:"مضاني على بيع ممتلكاتي وقالي هقلعك هدومك"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية شريفة ماهر في تصريحات صحافية لها عن تفاصيل أزمتها مع احد أبنائها الذي اعتدى عليها بالسب وقام بالنصب عليها للاستياء على ممتلكاتها إلى أن وصل الأمر بينهما إلى ساحة القضاء .

فقالت شريفة ماهر في تصريحاتها : ” أنا لي من زوجي محمود شوقي 3 أبناء ولدين وابنة، وبعد وفاة زوجي الثالث بطل الاسكواش عبدالواحد عبدالعزيز تزوجت من مدير في الجمارك يدعى سيد إبراهيم وأنجبت منه ابنتي نيفين ” .

وتابعت شريفة متحدثة عن نجلها : "ابني الفلوس بالنسبة له تأتي قبل أي شيء واستغل ضعف نظري وكان يأتي للحصول على توقيعي على أوراق وعقود واكتشفت فيما بعد أنها عقود بيع ومنها شقة كنت قد قمت بكتابتها باسم ابنتي نيفين، رغم منحي له أكثر من شقة " وفقاً لأخبار اليوم.

وأضافت : "تعود الواقعة إلى زواجي بعد والد أولادي لدرجة أن ابنتي الكبرى رغم ما منحته لها قسي قلبها رغم ما فعلته معهم .. ومنحت نجلي صاحب الأزمة نفسه أكثر من شقة قبل أن أكتشف قيامه بوضع اليد والدخول إلى الشقة التي كنت قد منحتها إلى ابنتي الصغرى ".

واستكملت شريفة ماهر : "وعندما تصديت له وواجهته بدأ في سبي ودفعني بقوة وقال لي "هاقعلك هدومك، أنا ماليش دعوة انك قمتي بمنحها بالمبايعة، الشقة دي بتاعتي" .

واستطردت : "حاولت من جهتي التهدئة معه بعد دخوله الشقة المملوكة لشقيقته بالتنسيق مع البواب وبدون علمي، وقولتله أنت أخذت أكثر منها وحصلت على أموال أكثر، وفوجئت به يقدم لي الأوراق التي تحمل توقيعي".

واختتمت قائلة : "ويشهد عليَّ ربنا إني لم أعلم أني قد وقعت على التنازل عن الشقة، فقام بالتعدي عليَّ أمام زوجته بالسب والدفع وقال لي لأ أكبر ما في خيلك اركبيه وأنا هقلعك هدومك".

يذكر أن الفنانة شريفة ماهر واسمها الأصلي هدى ماهر الكفراوي، ولدت في 30 سبتمبر عام 1932، وتخرجت من إحدى المدارس الفرنسية، ثم اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وتعاقد معها لمدة ثلاث سنوات.

قام الموسيقار أحمد صدقي بتلحين أول أغنية قدمتها الفنانة شريفة ماهر، وهي بعنوان "سيبني أفكر" من كلمات الشاعر صالح جودت، ووصل رصيدها من الأغاني إلى حوالي 70 أغنية، ووضع ألحان الأغاني الموسيقار محمد عبدالوهاب، ومحمود الشريف، ومحمد الموجي.

من أشهر أغاني شريفة ماهر "بحر الغرام" و"بنت المنصورة"، و"يا دنيا غني" و"يا واد يا أسكندراني" و"رد على قلبي".

وشاركت شريفة ماهر في بطولة أفلام "أرحم دموعي"، "كرامة زوجتي"، "أعز الحبايب"، "الناصر صلاح الدين"، "المصير"، "الفانوس السحري" مع إسماعيل ياسين، "قصر الشوق"، و"رجل له ماضي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news