حلقت شعرها بالكامل.. شيرين عبد الوهاب في صورة صادمة «صورة»

نشر موقع قناة الجديد اللبناني، ماوصفه صورة حصرية استطاع الحصول عليها للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وقد حلقت شهرها بالكامل.



وقال موقع الجديد «حصل الزميل عمر خداج على صورة حصرية للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قبل صعودها على المسرح في حفلها في أبو ظبي».

وذكر الموقع أن شيرين تخلت عن شعرها بالكامل بعد إعلان طلاقها رسميا من زوجها الفنان المصري حسام حبيب.

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