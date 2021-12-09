زوج أصالة يفاجئها بعد شعورها بالبرد على المسرح.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في فيديو تمّ تداوله بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وسرق قلب الجمهور، ظهر فيه زوج اصالة يفاجئها على المسرح خلال حفلها الغنائي ضمن فعاليات "ليالي أوايسس" بموسم الرياض.

وقدّمت الفنانة السورية مجموعة من أروع الأغاني وسط حضور كثيف للجمهور الذي توجه الى الحفل، بالإضافة الى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتظروا مشاهدة اللقطات المصوّرة المباشرة من حفل أصالة نصري.

وسط تصفيق الجمهور الحاضر في موسم الرياض صعد الشاعر العراقي فائق الحسن، على المسرح ووضع الفروة التي كان يرتديها على أكتاف زوجته أصالة نصري بسبب شعورها بالبرد لتكمل بعدها الغناء وهي جالسة.

المشهد خطف الأنظار والفيديو حصد كمية هائلة من المشاهدة على السوشيال ميديا بالإضافة لكمية كبيرة من التعليقات التي أشادت بهذه الخطوة التي قام بها زوج الفنانة السورية.

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