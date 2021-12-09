ممثل كوميدي يعلن بالدموع أمام جمهوره وفاة ابنه بعمر 5 أشهر بورم في المخ.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الممثل الكوميدي والمقدم الأميركي "نيك كانون" وفاة ابنه "زين" البالغ من العمر خمسة أشهر بعد معاناته من ورم في المخ.

وقام النجم البالغ من العمر 41 عامًا بنشر الأخبار في آخر حلقة له من برنامج The Nick Cannon Show على YouTube، حيث قال لجمهوره: "لقد مررت بأسبوع صعب للغاية".

وُلد "زين" في يونيو وتذكر "كانون" اللحظة التي تم إخباره فيها هو وشريكته، عارضة الأزياء "أليسا سكوت"، أن ابنهما يعاني من تراكم السوائل في الدماغ، واكتشفا أن لديه ورم خبيث في المخ.

قال "كانون": "كان علينا على الفور إجراء عملية جراحية في المخ ووضعنا دعامة في رأسه، وكنا نأمل في الأفضل، لكن بدأ الورم ينمو بوتيرة أسرع بكثير حتى توفي بعد أن أخذت الأمور منعطفاً نحو الأسوأ مع حلول عيد الشكر."

وفي حديثه عن طفله الأصغر، قال كانون: إنه الأكثر محبة. كان دائمًا يبتسم، ولديه دائمًا أجمل روح".

وأضاف وهو يبكي: "لم نتمكن من رؤية شروق الشمس فحسب، بل تمكنا أيضًا من رؤية غروب الشمس. احتضنت ابني للمرة الأخيرة. كان لا يزال جميلاً".

قوبل خطاب كانون بهتافات من المعجبين الذين كانوا يشاهدون داخل الاستوديو، وتبادل الناس رسائل داعمة على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم أنهى العرض بقوله: "أنت لا تعرف أبداً ما يمر به أحد، احضن شعبك، احتضن عائلتك، أخبرهم أنك تحبهم".

جدير بالذكر أن نيك كانون لديه سبعة أطفال، من بينهم زين، وأكبر اثنين له من زوجته السابقة ماريا كاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news