القضاء المصري يعاقب طارق الشناوي بعد إساءته لـ معز مسعود وحلا شيحة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصدرت محكمة جنح ثالث أكتوبر حكما ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب، مذيعة برنامج نص الكلام، بغرامة قضائية وألزمتهما بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مبدئي ومؤقت لمعز مسعود وحلا شيحة بتهمة سبهما وقذفهما بالقضية رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر.

وكان معز مسعود كتب عبر حسابه بموقع التدوينات "تويتر" قائلاً: تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية، واسأت إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي مواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية.

وكان محامي معز مسعود أقام جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي، الناقد الفني، وراغدة شلهوب، مذيعة برنامج نص الكلام، يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له وزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقال الشناوي، خلال اللقاء التلفزيوني، إن تربية حلا بها شيء خاطئ، وهو ما ظهر بالتناقضات التي ظهرت في شخصيتها خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن تربية والد حلا شيحة لبناته كان فيها نقص، فهي بحاجة إلى فترة تأهيل بعد عودتها إلى الفن مرة أخرى.

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