مصر.. فنان كوميدي شهير يهرب الخمور داخل ملهى ليلي يمتلكه.. والشرطة تتحرك

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار كمية من الخمور غير خالصة الرسوم الجمركية داخل ملهى ليلي يمتلكه فنان كوميدي شهير بالشيخ زايد.

وكشفت تحريات ضباط المباحث وجود كمية خمور أجنبية مهربة داخل ديسكو يمتلكه ممثل كوميدي لبيعها على رواد المكان، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار من ضبط الخمور المهربة وحُرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات.

وأرسلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار المضبوطات التي تقدر بمليوني جنيه لمصلحة الجمارك، وقدمت إدارة الملهى طلب تصالح وسداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة لعدم تحريك الدعوى الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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