«المهن الموسيقية» توضح موقفها من حمو بيكا : غير قادر على القراءة والكتابة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت تصريحات من مصادر في نقابة المهن الموسيقية المصرية أن النقابة لا تمنع حمو بيكا من الغناء، ولكن على كل من يمتهن مهنة أن يكون عضوًا بها، وبيكا في كل مرة يتقدم للنقابة يتم رفضه لكونه غير قادر على القراءة والكتابة وفهم السلم الموسيقي، فكيف له أن يغني ويقدم حفلات غنائية.

وأوضح المصدر لصحيفة «الوطن» أن النقابة طلبت من بيكا أن يتقدم مرة أخرى بعد عام، ويعمل خلال العام على تحسين مستواه في الموسيقى والصوت، لكي يجرى إجازته في الامتحان المقبل، مشيرا إلى أن بيكا رفض في المرتين السابقتين من لجان مختلفة، فالأولى كانت تضم حلمي بكر ورضا رجب، أما المرة الثانية فكان الرفض من محمد ضياء الدين، وسامي الحفناوي وهاني شنودة.

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