عمر كمال يعلن خطوبته على الفنانة شيماء المغربي.. م"مفيش مبروك"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن المطرب عمر كمال ارتباطه بالمطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر عمر كمال الصور الأول من خطوبتهما وعلق على الصورة قائلا: "أنتي قلبي".

ونشر أيضا عمر كمال صورا له برفقة خطيبته المطربة شيماء المغربي عبر إنستجرام وعلق عليها قائلاً:"مفيش مبروك".

ونشرت المطربة شيماء المغربي إحدى الصور، وعلقت عليها قائلة أيضاً: "مفيش مبروووووك !".

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