عمر كمال يعلن خطوبته على الفنانة شيماء المغربي.. م"مفيش مبروك"
أعلن المطرب عمر كمال ارتباطه بالمطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونشر عمر كمال الصور الأول من خطوبتهما وعلق على الصورة قائلا: "أنتي قلبي".
ونشر أيضا عمر كمال صورا له برفقة خطيبته المطربة شيماء المغربي عبر إنستجرام وعلق عليها قائلاً:"مفيش مبروك".
ونشرت المطربة شيماء المغربي إحدى الصور، وعلقت عليها قائلة أيضاً: "مفيش مبروووووك !".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news