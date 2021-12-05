مفاجأة خلال التحقيق مع المطرب عمر كمال.. والنقابة تحذره من المزاح

المصدر: القاهرة - متابعات

قررت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، حفظ التحقيق مع المطرب عمر كمال، بعد امتثال الأخير لجلسة التحقيق داخل مقر النقابة بحضور النقيب وعدد من أعضاء المجلس، وتبين من خلال التحقيقات مفاجأة كبرى وهي أن التغريدة التي سببت أزمته مع النقابة لا تخصه.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن بيان للنقابة القول: "تحركت نقابة المهن الموسيقية مع حالة الاستنفار العامة لمـا تم نشره مـن خـلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بتغريدة المطرب عمر كمال بكلمة يفهم منها الإساءة لمصر، وقد كلف الفنان هاني شاكر في حينها الشؤون القانونية وموظف الحاسب الآلي بالنقابة ببحث ملكيـة هذه الصفحات حسبما أنكرها عمر كمـال وتبين بعد فحص التليفون المحمول الخاص بـه أنها بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها".

وأضاف البيان: "لذلك بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق لأنه أصبح على غير ذي موضوع بالنسبه للتغريدة التي نسبت إليه، وقد حذرت نقابة المهن الموسيقية المطرب عمر كمال من بث أي فيديو على صفحته أو صفحات أخرى هـو طرف فيهـا ولـو على سبيل المزاح، والالتزام بالسلوك المناسب حيث ما تم بثه بالفيديو الأخير الذي ظهر به مع مؤدي آخر أثار استياء النقابة و الرأي العام لأنه يسيء بشكل كبير للفنان المصري".

وأكد المطرب عمر كمـال عـلـى الالتزام بكـل تعليمـات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر وعدم تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى، لذا تقرر توجيه إنذار بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة.

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