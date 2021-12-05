سمية الألفي في مرمى انتقاد سارة نخلة: كفاية حديث عن نزوات فاروق الفيشاوي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انتقدت الفنانة المصرية سارة نخلة، الفنانة سمية الألفي، وذلك على خلفية تصريحاتها التلفزيونية الأخيرة، والتي تناولت فيها تفاصيل وأسرار من حياتها مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وكتبت سارة نخلة، في «فيس بوك»: «تخيلي إن أنتي تشتغلي سنين طويلة وبعد ما تكبري يجيبوكي في البرامج ونفس الأسئلة كل شوية بس عشان تتكلمي عن نزوات جوزك المرحوم وعلاقاته المتعددة، وإزاي أنتي كل مرة بتسامحيه عادي جدًا عشان أنتي مش بتحبي الفشل أبدًا».

وأضافت سارة نخلة، بقولها: «الله الله حقيقي كل حلقة أجمد من اللي قبليها مع إنها نفس الأسئلة ونفس الأجوبة ونفس الفضايح بس المرة دي بتجيبي سيرة زميلاتك مع المرحوم.. بجد شابوه..طب الراجل مات وشبع موت الله يرحمه.. ذنبهم إيه طب زميلاتك دول اللي بتجيبي في سيرتهم ذنبهم إيه؟».

وتابعت سارة نخلة: «ترجعوا تقولوا الرجالة خاينة.. ما طول ما في النماذج دي من الستات أكيد حقه يخون.. اللي يلاقي دلع وما يدلعش يبقى إيه؟.. عيب أوي اللي بيحصل ده».

وكانت الفنانة سمية الألفي، قد تناولت في لقاء تلفزيوني، الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية مع زوجها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وعلاقاته الغرامية العديدة، «من كتر ما كان ضعيف قدام الستات» مشيرة إلى أنه اعترف لها بخيانته بعد زواجهم بسنة واحدة «بعد سنة زواج هو جه قالي وأنا معرفتش من حد غيره روحنا خرجنا وعزمني على العشاء، وحكى لي وأنا عيطت وقولت له إزاي تعمل كده وقالي أنا ضعفت في اللحظة دي وبطلب إنك تسامحيني وسامحته لأني مقدرش اتحمل الفشل وجوازي من فاروق كان قراري ومينفعش بعد سنة أقول الجوازة باظت».

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