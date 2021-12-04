"سيف من الذهب" أحدث هدايا حمو بيكا في السعودية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور"انستغرام"، لهدية قيمة أثناء جلسة اجتماع solart في السعودية.

وعلق حمو بيكا على مجموعة من الصور له أثناء تواجده في جلسة اجتماع (solart) قائلًا: "من جلسة اجتماع solart وانتظرو التعاون الجديد وشكراً علي التكريم وحسن الضيافة والاستقبال".

واحتفل مغني المهرجانات حمو بيكا بنجاح حفله الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وكتب «بيكا» عبر حسابه على موقع «انستغرام»: «الحمد لله ع العظمة دي..ربنا يديمها نعمة»، وذلك بعد انتهاء حفله الأول.

وأطلق «بيكا» حفلة ثانية وحول الأسباب أوضح: «لأول مرة في موسم الرياض، بعد نفاد تذاكر حفلة الغد.. قررت هيئة الترفيه عمل حفلة تانية اليوم التالي، 30 نوفمبر، على نفس المسرح، للناس اللي ماعرفتش تحجز لحفلة بكرة.. شكرًا لجمهور المملكة العربية السعودية على كل الحب ده».

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