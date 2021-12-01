مروان خوري: ملامحي الناعمة سببت لي مشاكل.. فيديو

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

حل الفنان مروان خوري، ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عبر قناة DMC.

وتحدث مروان خوري، عن حبه الشديد لمصر وتعلقه بها، كما تطرق بالحديث عن طفولته وملامحه الناعمة، التي تسببت له في عديد المشاكل.

ومن أبرز ما ورد من تصريحات لمروان خوري خلال لقائه إسعاد يونس:

-اهتمامي بالموسيقى ظهر في عمر 8 سنوات.

-ملامحي الناعمة كانت تسبب لي المشاكل في المدرسة.

-في المدرسة كانوا يسندون لي أدوار البنات بسبب ملامحي.

-أصُبت بالدهشة بعدما تلقيت اتصالًا هاتفيًا من عبد الرحمن الأبنودي بعد نجاح أغنية كل القصايد.

-تعرفت على خطيبتي ندى من خلال أصدقاء مشتركين بيننا وطلبت رقمي في أول لقاء.

-علاقتي بمصر مثل علاقتي بذاكرتي وأسرتي في لبنان.

-ذاكرتي الفنية هي مصر مثل وردة وعبد الوهب والأبنودي.

-والدتي صوتها جميل وهي التي ربتني على سماع الموسيقى.

-لا أعتبر نفسي ممثلًا فأنا مغني فقط.

-تترات ليالي الحلمية وأفواه وأرانب وعمار يا إسكندرية مقربين لقلبي.

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