"عنبه" لهاني شاكر: إن كان الله معنا فمن علينا؟.. والنقابة ترد: مزور شهادة الجيش

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

علق مطرب المهرجانات الشعبية المصري "عنبه"، لأول مرة، على قرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه ووقف عدد كبير من مطربي المهرجانات ومنعهم من الغناء في مصر.

وكتب عنبه، عبر خاصية استوري في حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، موضحًا أنه بسبب قرار النقابة مُنع من حلمه، قائلًا: "أنا دلوقتي رزقي الوحيد حب الناس، أنا ممنوع من الغناء وممنوع من الحلم بس مش ممنوع من حبكم، إن كان الله معنا فمن علينا؟".

وتابع مؤدي المهرجانات: من حق أي حد ينجح ومن حق أي حد يحلم، محدش بيضر ولا بينفع إلا بإذن الله.

وفي سياق متصل، قال سعد متولي، مستشار نقابة المهن الموسيقية، إن هناك عددا من المطربين الشعبيين تقدموا بأوراق مزورة لاختبارات النقابة منهم عنبة ومسلم.

وأضاف مستشار النقابة، خلال وجوده بالصالون الثقافي الذي أقيم بقصر السينما: "عنبه ومسلم جايبين شهادات مزورة، وعنبة تحديداً تقدم بورق مزور بتأجيل تجنيده".

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر قرارًا بمنع 19 شخصًا من مؤدي المهرجانات من الغناء، ما أثار غضب محبي المهرجانات، وواجه هجومًا من قبل مطربي المهرجانات، ولكنه أوضح أنه دائمًا كان يساعد مطربي المهرجانات ولكنهم لم يلتزموا، واكتشف أن البعض قدم أوراق مزورة إلى نقابة المهن الموسيقية.

وعلى جانب آخر، كان عنبه قد طرح أجدد أغانيه بعنوان طرش، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت مليونا ونصف المليون بعد 5 أيام فقط من طرحها.

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