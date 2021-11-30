رضوى الشربيني تدعم شيرين عبد الوهاب: «كلنا بنحبك»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، نصيحة للمطربة شيرين عبد الوهاب، عقب تداول خبر طلاقها من المطرب حسام حبيب، قائلة : «معرفش إذا كان هذا الخبر صحيح أم لا، ولو بالفعل أنك اتطلقتي يا شيرين فكلنا بنحبك وكلنا داعمين ليكي، ولا نتمني أنك تطلقي أو تنفصلي عن حسام لاننا كلنا عارفين انتوا قد اية بتحبوا بعض».

وأضافت رضوى الشربيني: «لو بالفعل خبر طلاقهم حقيقي هو شخص جيد وهي أيضا وكلنا داعمين لها ونحبها».

وكانت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، قد اثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها خبر انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وعلى الرغم من حجم الشائعة إلا أن شيرين تجاهلت الامر تماما، ولم يصدر عنها اي تعلق، مكتفية بالترويج لحفلها في دولة الإمارات، ونشرت «بوستر» الحفل، وكتبت عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «موعدنا إن شاء الله في أبو ظبي في مهرجان أم الإمارات.. وحشتوني». وتم تسريب أغنية غير مكتملة لها تحمل اسم «ملكش أمان».

الملحن عمرو الشاذلي، كتب في «فيس بوك» خبر تسريب الأغنية، حيث كتب: «لحني.. أغنية ملكش أمان.. تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، ونزول نسخة الديمو.. الأغنية كان متوقع نزولها في ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب فى الفترة الجاية».

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