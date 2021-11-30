نشوى مصطفى في تعليق يثير الجدل: رشوان توفيق ولي من أولياء الله الصالحين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حرصت الفنانة المصرية نشوى مصطفى على دعم الفنان رشوان توفيق، بعد بكائه أمس في برنامج "واحد من الناس"، أثناء حديثه عن القضية التي رفعتها ضده ابنته.

وقالت نشوى مصطفى، في تدوينة عبر حسابها على "فيسبوك": "الحاج رشوان توفيق ولي من أولياء الله الصالحين ولا نزكيه على الله، ربنا يجعلنا نصيبًا من بركاتك يا مولانا".

واشتبكت نشوى مصطفى، مع أحد متابعيها، الذي ظن أنها "بتتريق" على الفنان رشوان توفيق، لتبادره قائلة: "اخرس ده اتريق على مين.. ده أبويا".

ونصح أحد المتابعين، الفنانة نشوى مصطفى بتغيير الصيغة، لأن معظم الناس ممكن تراها على أنها تريقة، على حد قوله. بينما اعترض آخر على وصفها للفنان رشوان توفيق بأنه من أولياء الله الصالحين، قائلًا: "ولي من أولياء الله الصالحين وله بركات، مع احترامي ليك وليه وأنا أحبه لكن هل تعلمين معني هذه الجملة قد نقول إنه رجل عابد محترم قريب من الله أخلاقه محترمة لكن هذه كلمة شديدة".

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