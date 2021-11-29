زينب تقلد والدتها هيفاء وهبي ..نسخة من أمها «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شاركت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها الخاص في «إنستغرام»، وهي تقلد والدتها أثناء تأديتها أغنية «ست البنات». وأثارت زينب اهتمام الجمهور بسبب الشبه الكبير الذي ظهرت فيه مع والدتها هيفاء.

وزينب فياض هي الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من زوجها الأول نصر فياض والذي كانت قد ارتبطت به في سن صغيرة جدًا، إلا أن وهبي انفصلت عن زوجها بسبب رغبتها دخول عالم الفن، وبعد رفض زوجها دخولها الفن اضطرت وهبي للتنازل عن حضانة ابنتها من أجل تحقيق حلمها، لتعيش زينب بعيدة عن والدتها.

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