أحمد بدير: أخويا اللي توفى مش أنا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعرب النجم المصري الكبير أحمد بدير عن حزنه الشديد لوفاة شقيقه الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وقال إنه فقد شخصًا عزيزًا عليه يتمنى من الله أن يرحمه.

وأضاف في تصريحات لموقع "اليوم السابع" أنه بخير وبصحة جيدة وما تردد عن وفاتي شيء ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن شقيقه الذي توفي وليس هو، وأنها ليست المرة الأولى التي أسمعها عن موتى، وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجي تلك الشائعات، مؤكدًا أنه يصور عددًا من الأعمال الفنية خلال هذه الفترة.

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