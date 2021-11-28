صدور الحكم في قضية منع محمد رمضان من التمثيل

المصدر: القاهرة - متابعات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، بعدم قبول دعوى إلزام الفنان أشرف ذكي، بصفته نقيب المهن التمثيلية، بشطب الفنان محمد رمضان من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهنة.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، قالت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، وحملت رقم 29369 لسنة 74 قضائية، إن نقابة المهن التمثيلية تمثل دائماً القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان، تؤدي أدوار تحرض فيها على العنف، وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله، لكن المحكمة قضت بعدم قبول تلك الدعوى.

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