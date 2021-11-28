رشوان توفيق باكياً على الهواء: أنا المقتول الحي (فيديو)

المصدر: القاهرة - متابعات

بكى الفنان رشوان توفيق على الهواء خلال استضافته في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، بسبب أزمته مع ابنته وزوجها، قائلًا وفق صحيفة "الوطن" المصرية: "فيه قضايا محبش أتكلم عنهم، عشان أنا واثق إني إديتهم حياتي كلها، واللي بيحصل ده هسيبه للقانون".

وقال الفنان القدير رشوان توفيق إن حياته مليئة بالتجارب القاسية، لكن خلافاته مع ابنته التي وصلت إلى ساحات المحاكم هي الأقسى، وأضاف: "مقصرتش مع حد من عيالي، وبعد عمري ده كله لا أملك إلا تليفوني المحمول، وفي البيت بقعد أكلم نفسي، إزاي أديها الحساب وبعدين يحصل كدة، أنا المقتول الحي وسايبها لربنا والقضاء وأثق في أن كل من خطط ضدي سيرد الله كيده في نحره".

وخلال الحلقة ردت عليه إحدى بناته قائلة: "كتب لنا كل حاجة وهو عايش، ووزع قرشه من زمان".

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