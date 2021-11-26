بيج رامي في أول تعليق خلال شهر العسل: شاغلين نفسكم بحاجات ما تعرفوش عنها حاجة.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ظهر رامي السبيعي، المعروف بـ بيج رامي، بطل مستر أولمبيا، لأول مرة، عقب زواجه خلال الأيام الماضية، وسفره لقضاء شهر العسل في دبي.

وقال بيج رامي، في فيديو، نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "يا صباح الخير عليكم، نصيحة صغيرة، اسمحولي يعني في الموضوع ده، مع إني مش أهل للنصيحة، يقول رسول الله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"

وتابع بيج رامي: "الشاهد من كلامي يا شباب، إن محدش يعرف ظروف حد، ولا حد يقدر يحكم على حد، احنا ربنا ما خلقناش نحاسب بعض على أي حاجة، ربنا اللي بيحاسب، سواء كان في غلط أو لأ".

وواصل بيج رامي: "طبعًا مش معنى كده إننا معفيين أو مش أصحاب أخطاء في حياتنا؛ بالعكس، احنا بنغلط وبنعمل حاجات صح، ربنا إن شاء الله، هو اللي بيحاسب الكل".

واختتم بيج رامي: "الحمد لله إنه ما أعطاش الناس فرصة إنها تحاسب بعضها، والكلام مش موجه لأي موضوع، بس الناس اليومين دول شاغلة نفسها بحاجات ما تعرفش عنها أي حاجة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news