حمو بيكا وحسن شاكوش يحييان حفلاً في موسم الرياض.. بعد وقفهما في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الصفحة الرسمية لـ موسم الرياض، إقامة حفل غنائي لكل من: حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، وذلك بعد منع الأول والثاني من الغناء في مصر، من قِبل نقابة المهن الموسيقية.

ومن المقرر أن يُقام الحفل، يوم 29 نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكتبت الصفحة الرسمية لموقع الرياض على فيسبوك: موعودين بحفلة ما هي زي أي حفلة، مع الفنانين عمر كمال وحسن شاكوش وبيكا، في بوليفارد الرياض سيتي.. بتنزل بكرة التذاكر.. لا تبعدون.

وافتتح موسم الرياض في أكتوبر الماضي، تحت شعار: تخيل أكثر، ومن المقرر أن تستمر فعاليات حتى 1 أبريل المقبل، ويضم موسم الرياض هذا العام، مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت قرارًا بمنع 19 شخصًا من مؤدي المهرجانات من الغناء في مصر؛ مما أثار جدلًا واسعًا، ومن أبرزهم: حسن شاكوش، حمو بيكا، مسلم، عنبة، مجدي شطة، الزعيم، سواحة، حمو طيخة.

موعودين بحفلة ماهي زي أي حفلة مع الفنانين عمر كمال وحسن شاكوش وبيكا في #بوليفارد_رياض_سيتي 😍🎤

بتنزل بكرة التذاكر .. لا تبعدون 😎#موسم_الرياض pic.twitter.com/fAddmp69vp — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 25, 2021

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