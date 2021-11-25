ابنة عمرو دياب تؤكد إصابتها بمرض إيلون ماسك

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

لا تزال ابنة الفنان المصري عمرو دياب تثير جدلاً، فبعدما أشارت قبل أشهر إلى أن والدها لا يصرف عليها، بل تعتمد على نفسها، عادت اليوم بتصريح آخر.

فقد أكدت نور ابنة الفنانين عمرو دياب وشيرين رضا كلام أمها حول إصابتها بمرض التوحد، وذلك بعدما سمحت لمتابعيها بتوجيه الأسئلة وإرسالها إليها للرد عليها، عبر خاصية "ستوري" في حسابها على إنستغرام.

وطرح أحدهم عليها سؤالاً بشأن تصريحات والدتها الفنانة شيرين رضا، حيث قالت إن ابنتها مصابة بمرض التوحد، فأجابت بأنها فعلاً تريد مشاركة خبرتها بهذا المرض في الوقت المناسب لها.

كما طلبت من السائل طرح استفساراته عليها في تعليق أو عبر الرسائل الخاصة.

وكانت والدة نور عمرو دياب، الفنانة شيرين رضا، كشفت منذ أشهر معاناة ابنتها من نفس مرض الملياردير الأميركي أغنى أغنياء العالم إيلون ماسك.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن نور عمرو دياب تعاني من مستوى منخفض من مرضى التوحد، قائلة: "ابنتي مبتفهمش البني آدمين، ولو خرجنا وقعدنا على ترابيزة ممكن نضحك ونهزر ولكن هي متفهمش الحاجات دي لأنها هي جادة جدًّا".

يشار إلى أن نور عمرو دياب، كانت أعلنت ارتباطها بشاب بريطاني من أصول إفريقية، كما شاركت متابعيها التحضيرات التي ستفعلها من أجل انتقالها للعيش جنوب لندن.

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