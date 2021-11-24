حبس ممثل كويتي مشهور 3 سنوات في قضية تعاط وجلب مخدرات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، أمس، بحبس ممثل كويتي مشهور، لمدة 3 سنوات، و4 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 2000 دينار في قضية تعاط وجلب مخدرات.

وكان المتهم أكد خلال التحقيقات أنه أصبح مدمناً أثناء تصويره عمل فني في إحدى الدول العربية، وقررت النيابة العامة الكويتية حبسه لمدة 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي وقتها.

وذكر حساب "أمن ومحاكم" المحلي المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية، أن حكم الاستئناف تعديل لحكم الجنايات الصادر سابقا بالقضية، والذي قضى بسجن الفنان 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ولم تكشف الصحيفة المحلية والحساب الأمني عن هوية الفنان، في حين أكدت حسابات إخبارية محلية أخرى أن المتهم هو الفنان الشاب علي كاكولي، الذي سبق أن راجت معلومات بشأن "تورطه بقضية مخدرات".

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