مصر.. بلاغ للنائب العام ضد "فرعون" لنشره أغان تحمل إيحاءات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام المصري ضد باسم عبد المنعم "الشاب فرعون" لنشره أغاني تفسد الذوق العام، وتحمل إيحاءات جنسية وتحرض على الفسق.

ولفت صبري إلى أن ظاهرة الإسفاف والتدني التي يمارسها العديد من البلطجية والجهلة والمدمنين والمتعاطين ومحترفي الإسفاف، والتي أصدر بشأنهم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قرارًا بمنعهم عن مزاولة هذا النشاط المتدني.

وأوضح مقدم البلاغ أن باسم عبدالمنعم نشر فيديو يبث من خلاله أغاني تصل إلى درجة من الحقارة والألفاظ والإيحاءات الجنسية الغرض منها التحريض على البذاءة والتحرش وتشجيع الشباب على ارتكاب الجرائم باختلافها.

وأرفق المحامي سمير صبري مع بلاغه، أسطوانة مدمجة بها السموم التي يتم بثها المبلغ ضده، والتمس صبري إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإصدار الأمر بضبط وإحضار المبلغ ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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