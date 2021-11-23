سر البحث عن فتاة تشبه الفنانة نيللي كريم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت شركة العدل جروب دعوة إلى الجماهير للبحث عن فتاة تشبه الفنانة نيللي كريم، وتكون الفتاة تُجيد التمثيل والأداء لتشارك في مسلسل سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقالت الشركة عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن الفتاة التي تبحث عنها يكون عمرها بين 7 إلى 12 سنة.

ولفتت الشركة إلى أن المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، داعية إلى إرسال الصور والبيانات الشخصية وفيديو تمثيلي للطفل بالموبايل على بريدها الإلكتروني.

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