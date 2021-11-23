حقيقة حصول حمو بيكا على دكتوراه في «الظاهرة الكونية» من جامعة سعودية

المصدر: متابعات- الإمارات اليوم

أثارت شائعة انتشرت بشكل كبيرعلى منصات التواصل الاجتماعي، تفيد بحصول مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات السعودية موجة واسعة من الجدل والانتقاد.

وتحولت صورة متداولة جمعت حمو بيكا بعدد من الاشخاص على منصة تكريم متبوعة بتعليق حصول حمو بيكا على الدكتوره بعنوان«الظاهرة الكونية»، إلى الشغل الشاغل لمنصات التواصل إلى أن رد مطرب المهرجان نافيا الأمر جملة وتفصيلا.

وقال بيكا لموقع «القاهرة 24»، إن الأخبار المتداولة بشأن حصوله على درجة الدكتوراه كاذبة، وإن الأشخاص الذين ظهروا معه في الصورة أصحاب أحد مكاتب الصرافة وأهداه خنجرا مطليا بالذهب كدعاية لمكاتبهم.

وخلال الاسبوع الماضي، أعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر إيقاف عدد من مطربي المهرجانات الشعبية، من أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، شواحة، مجدي شطة، حمو طيخة، مسلم، الزعيم، وآخرون.

وعلق مؤدي المهرجانات حمو بيكا على قرار إيقافه من قِبل نقابة المهن الموسيقية، لافتا إلى أنه حزين لصدور هذا القرار وتوقف حفلاته ونشاطه، وقال: «لو ماشتغلناش في مصر هنشتغل بره مصر وبنعمل حفلات كتيرة في خارج مصر».

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