والد حلا شيحة: معز مسعود مثقف وليس داعية.. والأخير يرد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نفى الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحة وجود أي خلافات بينه وبين ابنته حلا شيحة وزوجها المنتج معز مسعود، وذلك خلال وجودهما في معرضه بعنوان روح مصرية بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، منذ يومين، بحضور بناته، ولفيف من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة.

وقال أحمد شيحة في تصريحات تلفزيونية بقناة "عمان": "بناتي متربين في بيت فن ووسط الفنون ووسط كتاب مصر الكبار وفنانيها، إحنا أسرة موحدة جدًا مفيش خلافات الحمد لله، بتمنى لهم كل التوفيق، والشائعات اللي بتطلع على السوشيال لا طائل من ورائها كفاية شائعات كاذبة واتحققوا من الحاجة اللي بتنشروها".

وتابع: "معز مسعود راجل مثقف وكان بيقولوا داعية إسلامي لكن هو باحث في الإسلام، وفنان ومخرج ومنتج فني ومحب للفنون بدليل وجوده رغم الظروف اللي مر بها وبعد وفاة أخته الشابة".

ومن ناحيته هنّأ معز مسعود والد زوجته على المعرض، قائلاً: "سعيد جدًا إننا قدرنا نيجي في ظل هذه الظروف لكن الحمد لله فات وقت كافي، وحمايا كان معانا في ظروف أختي، وعشنا حالة من الجلال وأتينا اليوم حتى نعيش حالة من الجمال، هو من أكثر الناس اللي في وسط تحضيراته للمعرض كان بجاني في وفاة أختي، والدنيا فيها الجمال والجلال، وأحمد شيحة سيرته تحكي عنه من أكثر الناس اللي تعرف تعبر عن الجمال وتخلي الناس تتذوقه".

ومن ناحيتها قالت حلا شيحة: "سعيدة إننا أتينا كي نشارك مع والدي يوم من العمر بالنسبة له، بنحضر له طول السنة، ووالدي كان متوترًا جدًا لأن بالنسبة له امتحان وسعداء بوجودنا معه لأنه أجمل أب في الدنيا".

كما قالت والدة حلا شيحة: "إحنا عائلة مع بعض طول عمرنا، لا نترك بعض أبدًا، مع بعض في الأكل والشرب، إحنا عائلة لذيذة هي إشاعات لأن في ناس مش بتحبنا، وهناك آراء مختلفة وكذب، لكن إحنا عائلة متكاتفة ومعز رجل جميل جدًا وحلا ست جميلة".

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